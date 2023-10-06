KTÖS’ten Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na eleştiri

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06/10/2023

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KTÖS’ten Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’na eleştiri

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS)’ten Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nu eleştirdi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzalı yazıda, “Eğitim yönetimi ve denetimi diye bir şey kalmamıştır” dedi.

Maviş, okullarda kalabalık sınıflar, Türkçe bilmeyen öğrenciler, özel eğitimde sıkıntılar, yetersiz okul bütçeleri ve yetersiz okul güvenliği gibi sorunlar çözülmemişken Eğitim Bakanının, "Öğretmenler Yasası’nda değişiklikler, okul kitaplarının değiştirilmesi, okullarda öğrenciler prefabrik sınıflarda eğitim görürken Mağusa’ya İlahiyat Koleji yapılması gibi işlerle ilgilendiğini" savundu.

 

06/10/2023 11:34
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TAGS: KTÖS, Milli Eğitim, Bakanı, Çavuşoğlu, eleştiri,
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