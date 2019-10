KTSO, Anuga 2019 Gıda Fuarı’nda...

7500’ün üzerinde katılımcı firması ve 198 ülkeden yaklaşık 165 binin üzerinde iş insanının ziyaret etmesi beklenen Anuga 2019 Gıda Fuarı, Almanya’nın Köln kentinde başladı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası açıklamasına göre, 9 Ekim’e kadar sürecek olan ve dünyanın en büyük ve en prestijli fuarı kabul edilen bu etkinliğe, ülkemizden bu yıl ilk kez Kıbrıs Türk Sanayi Odası organizasyonu ile 4 ihracatçı firmamızın katılımı sağlandı.

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Alman ekonomisinin yeniden tesis edilme çalışmaları çerçevesinde ilk defa 1919 yılında organize edilen Anuga Gıda Fuarı’nın 100. yıldönümünde, KKTC’den Altındemir İth. İhr. Şti LTD. (Defne Helva), Selim ve Oğlu Ltd. (Sema Alkollü İçkileri), Helvasan Ltd. ve Mey İçki Sanayi Ltd. Firmaları, iki ayrı salonda inşa ettirilen iki ayrı stant bünyesinde fuara start verdiler.

Fuarın, Bread&Bakery bölümü içerisinde Salon 2.2’deki 30 m2lik stant içerisinde, Defne Helva ve Helvasan Ltd. firmaları, tahin ve tahin helvası ürünlerinin tanıtımını yaparken, fuarın içecek bölümü içerisinde Salon 7.1’deki 27 m2 büyüklüğündeki diğer bir stant içerisinde ise, Mey Alkollü İçkiler ile Sema Alkollü İçkiler adlı firmalar, Zivaniya, Rakı, Likör, Vodka, Gin, Brandy ve Whisky ürünlerinin tanıtımını yapıp ihracat için potansiyel müşteriler ile görüşmeler yapacak.

06/10/2019 12:25