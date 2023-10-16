KTSO Azerbaycan’da ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel'in katılımları ile Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de gerçekleştirilen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtım Günleri” organizasyonuna bir heyetle katılan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve oda üyeleri, Azerbaycan’da önemli ikili temaslar da gerçekleştirdi.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Azerbaycan ziyareti kapsamında bir çok Azerbaycan Milletvekili, iş insanı ve yatırımcı ile görüşme fırsatı yakalayan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve oda üyeleri, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın ile de özel toplantıda bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası - ATİB görüşmesinde Azerbaycan ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, bu ilişkileri geliştirilmesi ile birlikte her iki ülke adına ortaya çıkacak fırsatlar değerlendirildi.

ATİB'in Azerbaycan ile KKTC arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında iki ülke arasında üstlenebileceği köprü vazifelerinin neler olabileceği konuları da ele alındı.