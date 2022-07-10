KTSO: Basınımız, demokratik düzenin işlemesi açısından vazgeçilmezdir

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10/07/2022

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KTSO: Basınımız, demokratik düzenin işlemesi açısından vazgeçilmezdir

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Demokrasinin temel unsurlarından olan basınımız, demokratik düzenin işlemesi açısından vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.

"KTSO olarak sesimizi kamuoyuna duyuran, üretimle kalkınma mücadelemize her zaman destek veren değerli basın emekçilerimizin 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlarız" denilen açıklamada, "Halkın haber almasını sağlamak için gecesin gündüzüne katıp çalışan, halkın haber ve bilgi almasını gibi önemli görevler üstlenen gazeteciler, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini etkilemekte, olumlu ve olumsuz tepkilerin oluşmasına öncülük etmektedir. Demokrasinin temel unsurlarından olan basınımız, demokratik düzenin işlemesi açısından vazgeçilmezdir" ifadelerine yer verildi.

10/07/2022 12:38
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TAGS: Kıbrıs Türk Sanayi Odası
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