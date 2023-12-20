KTSO Başkanı Kamacı ve beraberindeki heyet, Haber Kıbrıs’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) “12-18 Aralık Yerli Ürünler Haftası” kapsamında Haber Kıbrıs’ı ziyaret etti. KTSO Başkanı Ali Kamacı ve beraberindeki heyet, Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi ile görüştü.

Kamacı: Haber Kıbrıs’la iş birliğinde olmaktan memnunuz

Yerli üretimin ülke ekonomisindeki öneminden söz eden Ali Kamacı, dijital yayıncılıktaki en büyük platform olan Haber Kıbrıs ile iş birliğinde olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Haber Kıbrıs’ın da yerli bir üretici olmasını taktir eden Kamacı, Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi’nin yeni Genel Müdürlük görevini de kutladı.

Yerli ürünlerin tüketici nezdinde daha çok öne çıkartılması için çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ali Kamacı “Biz, sizin, siz de bizim yanımızda olamaya devam edin” dedi.

Ekmekçi: Haber Kıbrıs yerli üretimin yanında olmaya devam edecek

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacı ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Haber Kıbrıs olarak meslek liselerinin geliştirilmesi ve yerli üretimin desteklenmesini ilke edindiklerini anlatan Ekmekçi, pandemi döneminde yaşananların, yerli üretimin önemini bir kez daha öne çıkarttığını kaydetti.

Yerli üretimin destelenmesi için KTSO ile mücadelelerinin devam edeceğinin altını çizen Hüseyin Ekmekçi “Sanayi Odası nesilden nesile bu mücadeleyi veriyor. Biz de Haber Kıbrıs olarak elimizden gelen neyse, ne yapılması gerekiyorsa iş birliğine açığız.” Dedi.

2024 yılında Haber Kıbrıs olarak “Üreten Kıbrıs” programına devam edileceğinin de haberini veren Ekmekçi, “Haber Kıbrıs yerli üretimin yanında olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.