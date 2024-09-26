KTSO-BB akreditasyon yenileme denetim hazırlıklarına başladı

ıbrıs Türk Sanayi Odası-Belgelendirme Birimi (KTSO-BB), TS EN ISO/IEC 17065:2012 ISO 17065 Uygunluk Değerlendirmesi (Ürün Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Şartlar) standardı doğrultusunda akreditasyon yenileme çalışmalarına başladı.

Ekim ayında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilecek denetim için hazırlıklar titizlikle sürdürülüyor.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, bir ürünün, belirli bir standarda uygun olduğunun, üçüncü bir bağımsız kurum veya kuruluş tarafından belirlenmesi faaliyeti ürün belgelendirme olarak tanımlanıyor. Bir belgelendirme kuruluşunun, uygunluk değerlendirme işlerini yapmaya yetkin ve yeterli olduğunu resmi olarak gösteren, üçüncü taraf doğruluk ise, akreditasyon olarak tanımlanıyor. Akreditasyonu sadece, ulusal veya uluslararası akreditasyon kurumları veriyor.

KTSO-BB'nin KKTC’de ürün belgelendirmesi yapan ilk kurum olduğu ve TÜRKAK tarafından 2017 yılında akredite edildiği belirtilerek, belgelendirilme çalışmalarının Oda profesyonelleri Kemal Öztürk ve Derya Kıral tarafından yürütüldüğü ifade edildi.