KTSO, Dubai Gulfood Gıda Fuarı'na 18. kez katılıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Ortadoğu'nun en büyük gıda fuarlarından biri olan "Dubai Gulfood"a 18. kez katılıyor.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, 30. yılını kutlayan ve bugün başlayan fuar, 21 Şubat Cuma gününe kadar sürecek. KTSO, fuarda, Şeyh Sait Hall 3’te yer alan 120 metrekarelik standında, "North Cyprus" adı altında süt ürünleri, kahve ve unlu mamuller sergiliyor.

KTSO’nun organizasyonunda fuara katılan firmalar arasında Arden Gıda Ltd., Avunduk Süt Ürünleri (Meriç), Akgöl Sütçülük Gıda ve Paketleme Sanayi Ltd., Gülgün Süt Ürünleri, Reha Süt Ürünleri, Koop Süt Ürünleri, ihracatçı Maysa Ltd., Gircon Ltd. ve Onan S.Ü. (Frozen Food) Ltd. bulunuyor.

Katılımcı firmalar, fuarda ürünlerini tanıtarak ziyaretçilere tadım etkinlikleri gerçekleştirecek. Dubai Gulfood Fuarı, özellikle Ortadoğu’ya yapılan gıda ihracatında önemli rol oynuyor.

Dubai Gulfood Fuarı, özellikle Ortadoğu’ya yapılan gıda ihracatında büyük önem taşıyor ve KTSO’nun fuardaki katılımı, bölgedeki ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

KTSO profesyonelleri Günce Volkaner ve Hüseyin Ezgin’in yönetiminde organize edilen Fuara, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi ve Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere katılıyor.

Oda Genel Sekreteri Erçin Tekakpınar da fuarda üyeleri ziyaret ederek fuar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bunun yanı sıra, Sanayi Dairesi Fuarlar Amiri Öcal Erten de fuarda resmi görev alıyor.

Ayrıca, KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş'ın, fuar öncesi ve sonrasında organizasyona büyük destek vererek ticari ve ekonomik anlamda iletişim koordinasyonunu sağlayarak katılımcıların verimli bir fuar geçirmeleri için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.