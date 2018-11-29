KTSO, Duygusal Zeka ile Etkin Liderlik Eğitimi düzenlendi

“Duygusal Zeka ile Etkin Liderlik Eğitimi” KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlendi

KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi organizasyonu ile, tüm sektörlerdeki departman şef ve yöneticileri, kurum yöneticileri, ekip liderleri ve olağanüstü performans sağlamak için pozitif liderliği benimseyen herkese yönelik Duygusal Zeka ile Etkin Liderlik Eğitimi 28 Kasım’da düzenlendi.



Eğitim; konumlarında rekabet üstünlüğü kazanmak, uzmanlığını pazarlanabilir bir boyuta çıkarmak, kurumunda net karını büyük oranda artırmak, başkalarını etkileme yeteneğini radikal bir biçimde geliştirip, etkin lider olmak hakkında bilgilerin paylaşılmasıyla gerçekleştirildi.



Eğitim, Profesyonel Koç, Eğitmen ve Bilinçaltı Teknikleri Uzmanı Mine Canova tarafından 28 Kasım 2018 tarihinde 09:30-16:30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.



Eğitim sonunda katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar teslim edildi.