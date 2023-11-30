KTSO heyeti İstanbul’da temaslarda bulundu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında yatırım ve işbirliği konusunda protokol imzalandı. Protokole KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ile İSO Başkanı Erdal Bahçıvan imza koydu.

Yapılan toplantıda sektörel bazda KTSO-İSO işbirliği konuları görüşüldü. Yapılan protokolle Türkiye sanayi sektörü üretiminin yüzde 33’ünü gerçekleştiren İstanbul Sanayi Odası ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası üyelerinin ortak yatırım imkânlarının geliştirilmesi, KKTC üretim kapasitesinin ve ihracatının artırılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu ve İSO Başkanı Erdal Bahçıvan KKTC’li sanayicilerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla İSO Hedef Pazar Araştırmalarına KTSO üyelerinin katılımının sağlanması ve KKTC’li sanayicilerin ihracata yönelik yapılanmalarındaki eksikliklerin giderilmesi için işbirliği yapılması konularında çalışmaların başlamasına karar verildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Başkan Yardımcısı Mustafa Ersözlü, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Ciddi, Mustafa Betmezoğlu, Metin Oral, Başkan Danışmanı Belgin Özoğul ve Oda profesyonelleri Özdemir Özerem ve Sercem İnancı’dan oluşan heyet İstanbul Sanayi Odası’nda İstanbul Sanayi Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İşbirliği toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Baş Müşaviri Aytaç Yenal’da katıldı.