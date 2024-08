KTSO, İstanbul Gıda Fuarı’na hazırlanıyor

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ortak organizasyonunda bu yıl 32. World Food İstanbul Uluslararası Gıda-Teknolojileri Fuarı’na 17 yerli üretici katılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yer ve stant desteğiyle yer alınacak fuarda en yüksek katılım sağlanacak. Fuarda ayrıca, KTSO ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın ortak standı da yer alacak.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre 3-6 Eylül tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar alanında yapılacak fuara katılacak firmalar teşhir ürünlerini bugün Lefkoşa Fuar Alanı’na teslim etti. Bal, macun, pekmez, turşu, bakliyat, süt ürünleri, kanatlı hayvan eti ürünleri, kahve, zeytin-zeytinyağı, lokum-şekerleme, organik un, dondurma, donmuş ürünler ve unlu mamullerden oluşan ürünler gelecek hafta kara yoluyla İstanbul’a gönderilecek.

Fuara, Kantara Gıda, Arden Gıda, Gülgün Süt Mamulleri, E’ler Group, Girne Con Kahve, Yeşil Lefke, Diner Sanayi Karpaz Ürünleri, Çıraklı, Mardo, Onan S.U Frozen Foods Ltd., Bafra Gıda, Meriç Süt Ürünleri, Sunsel Enterprises Ltd., Kırnı (Mustafa Hacıali) Ltd., Ustam Unlu Mamulleri, VEG+Organic Products ve Arsal Gıda katılıyor.

Açıklamada, WorldFood İstanbul’un 31 yıldır gıda ve içecek üreticilerinin ve Türkiye’nin önde gelen alıcılarının buluşma noktası olduğunu kaydedilerek, geçen yıl fuara 38 ülkeden 1117 katılımcının stant açtığı belirtildi.

Fuarın, yabancı firmaların Türk gıda sektörünü keşfetmesi, sektördeki önemli kişilerle ve alıcılarla bağlantı kurması ve yeni bir pazarda ürünlerini tanıtması için ideal bir ortam sağladığı da ifade edilen açıklamada, geçen yıl fuarı 64 bin 146 kişinin ziyaret ettiği, bu ziyaretçilerin 19 bin 543’ünü 161 ülkeden gelen yabancı ziyaretçilerin oluşturduğu vurgulandı.

20/08/2024 15:58