KTSO: Ne halk, ne de sektörler bu elektrik fiyatlarıyla başa çıkamaz

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) elektrik tarifeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

Zamlı elektrik faturaları ülkede adeta bomba etkisi ve öfke yarattı. Siyasi popülizm uğruna zamanında alınmayan tedbirler şimdi tüketicinin boynuna kurşun gibi asıldı. Ne halkın, ne de ekonomik sektörler bu fiyatlarla başa çıkması mümkün değildir. Hele en büyük girdisi elektrik olan üretim sektörü için üretim yapmak imkansız hale gelmiştir.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın telefonları üretici ve sanayicilerimiz tarafından kilitlendi. Sanayicilerimiz isyanda çünkü faturalar 3’e katlanmış. Birçok işletme bunu ödeyemeyeceğinden elektriği kesilecek ve üretimi durdurup kapatacak. Bazı küçük işletmeler odaya nisan ayı itibarıyla üretimlerine bir süre ara vereceklerini dahi bildirmeye başladı. “Toplu sivil itaatsizlik yapalım” gibi isyan önerileri ortaya çıkmaya başladı.

Yılların hatalı politikalarının siyasi popülizm ile harmanlaması sonucu geldiğimiz bu noktada, yapılan hatalar ve yanlışların faturası tüketiciye çıkarılmasına şiddetle karşıyız. Mazeret ve sünnetçi korkusu ile “kurum battı, batıyor”, “yakıt bitti bitiyor”, “yakıt parası bitti bitiyor” gibi söylemlerle halkın suçu olmayan bir bedel yine halka ödettirilmeye çalışılıyor. Bunun suçlusu faturasını ödeyen halk mı? Özel sektör mü? Kurumu bu hale getiren tüketici ve üreticiler değildir. Kurumu bu hale getirenlerden hesap sorulmasını bekliyoruz ve bunun takipçisi olacağız.

KTSO olarak bu süreç içerisinde devlet ile konuyu istişare etmediğimiz makam adeta kalmadı Birçok farklı öneriler sunduk. Hiçbir yanıt alamadık. Devlet sanayi ve ticari tarife konusunda bizlerle hiçbir çalışma yapmadı.

Oda olarak yazılı talepte bulunduk, kademeli bir geçiş yapılması gerektiğini talep ettik, zamana yayılsın önerisinde bulunduk. Hiçbir konuda bizlerle bir çalışma yapılmadı. Bu durumda kimse bu faturaları ödeyemez. Birçok işletme batacak, bu daha kötü sorunlar doğuracaktır.

Oda olarak önerilerimizi ve uyarılarımızı kamuoyu nezdinde yineliyoruz;

Hükümetin Tarifeleri düşürmesi konusu;

- Toplum için yapılan zam kararının bir miktarının geri alınması adımını doğru buluyoruz ve takdir ediyoruz, bu işin bu kadar zora sokulmadan ilk günden planlanması gerekmektedir.

- Bundan sonraki adımların atılmadan önce ilgili taraflarca istişare edilerek yapılmasını çünkü bu süreç içerisinde yaşanan iş gücü kaybı, milli servetin azalmasına neden olduğun bilinmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Yapısal Öneriler;

- KIB-TEK yapısının süratle gözden geçirilmesi

- Maliyet analizlerin şeffaf olarak açıklanması, KIB-TEK’in maliyetlerini artıran unsurların ortaya çıkarılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik çalışılması.

- Yeni yapılacak santral yatırımların, fizibilitesinin paylaşılması

- TC’den enterkonnekte projesinin akıbetinin netleştirilmesi

- KIB-TEK yönetim kurulunda ilgili STÖ’lerin de temsil edilmesi

- Sanayi sektörüne yönelik en az 15 MW’lık Yenilenebilir Enerji kotası verilmesi

- Üretici tarifelerinin, diğerlerinden ayrı olarak fiyat uygulanması. Diğer ülkelerde olduğu gibi, üreticiye özel tarife olması.

- Kws başına 2010 yılından beri 10 kuruş olarak Sanayiciye uygulanan elektrikteki desteğin, önemli bir yüzdelik getirilerek uygulanması ki bu yıllardır söylenmekte olan üretim ve sanayiye verilen önemi ortaya çıkarsın.

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06/04/2022 16:23