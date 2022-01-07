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KTSO: Üretim ve İhracata Dayalı Bir Ekonomik Model Oluşturulmalı

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07/01/2022

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KTSO: Üretim ve İhracata Dayalı Bir Ekonomik Model Oluşturulmalı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), ülkede sürdürülebilir bir ekonomi yaratılması için üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model oluşturulması gerektiğini belirtti. 
KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, pandemi döneminde farklı gelişmişlik düzeyinde olan ülkelerin, stratejik ürünler başta olmak üzere üretim kapasitelerini geliştirmek amacıyla stratejik planlarını oluşturduğu, teşvik ve koruma mekanizmaları kullanarak üretimlerini geliştiği kaydedildi.
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın 2022 yılını ihracat ve üretim yılı ilan etme yaklaşımını benimsediğinin vurgulandığı açıklamada, KKTC ekonomisinin mal, hizmet üretimi ve ihracatına yönelerek, bu konuda yol haritası oluşturulması stratejisinin gerekliliği vurgulandı.
Açıklamada, “Ülkemizde faaliyet gösteren tüm siyasi partilerin gerek manifestolarında gerekse açıklamalarında ihracat ve üretime dayalı somut çalışmalarının neler olduğunu, hükümet olmaları durumunda ne tip politika geliştirmeyi planladıklarını görme arzumuzu kamuoyu ile paylaşırız” denildi.

07/01/2022 16:48
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TAGS: KTSO, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, haer, ihracat, haber
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