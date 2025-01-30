KTSO ve BMO iş birliğinde ''Sanayi Sektöründe Dijital Güvenlik'' konferansı düzenlendi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) iş birliğiyle, “Sanayi Sektöründeki Dijital Güvenlik” konferansı düzenlendi.

Adli Bilişim Uzmanı Medine Albayrak’ın konuşmacı olarak yer aldığı konferans saat 10.00’da KTSO Konferans Salonu’nda yer aldı. Konferans öncesi açılış konuşmasını yapan BMO Genel Sekreteri Esat Gürhan, dijitalleşme, siber-güvenlik ve yapay zekâ uygulamalarının günümüzdeki önemine değinerek, amaçlarının önce KTSO üyeleri ve daha sonra GMO’nun diğer paydaşlarına eğitim ve teknik destek sağlayarak kendi içlerindeki yapılanmayı desteklemek olduğunu belirtti.

Gürhan’ın açılış konuşmasının ardından Yüksek Bilgisayar Mühendisi ve BMO Yön. Kur. Üyesi Medine Albayrak katılımcılara dijital güvenlik, siber-saldırılar, saldırı türleri, bu saldırılara karşı korunma konusunda bilgi verdi.