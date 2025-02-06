KTSO: Yabancı işçi getirme yetkisi yeniden odalara verilmeli

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), yabancı işçi getirme konusunda odalara yeniden sorumluluk verilmesini istedi.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamada, yabancı işçiler için teminat mektubu yatırma sorumluluğunun yeniden meslek odalarına verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık 2024’te 'yabancı işçi getirilmesine yetki veren protokolleri' iptal etmiştir.

İptal edilen protokole göre, işletmeler tek tek teminat mektubu yatırmıyor, onların yerine bu sorumluluğu meslek odaları üstleniyordu.

Aralık 2024’te bu uygulamaya son verildiği için artık işletmeler, yabancı işçi getirirken her getirilen personel için teminat mektubu yatırmak zorunda kalmaktadır.

Sorumluluğun meslek odalarına verilmesiyle işletmeler rahatlamış, hem bazı mevzuatlarla uğraşmak, bu işlere gereksiz enerji harcamak zorunda kalmamış hem de her yabancı işçi için ayrı ayrı teminat mektubu yatırma yükünden kurtulmuştu. Birçok sorunla uğraşan üreticiler, iş dünyası, alıştıkları ve işlevsel buldukları sistemin devam etmesini istemektedir. Ayrıca odalar, bu işlemleri yapabilmek için yatırım yapmış, azımsanmayacak oranda personel istihdam etmiştir. Bakanlık karar alırken hiç bunlar düşünülmemiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, birtakım istismarlar tespit ettiği gerekçesiyle protokolleri iptal etmiştir ama burada yapılması gereken istismarı yapanı cezalandırmaktır. Bakanlık ise istismar eden kesimlerle birlikte herkesi cezalandırmıştır. Ortada bir yanlışlık, bir istismar varsa onun düzeltilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ancak yanlışı düzeltmek yerine tüm sistemi ortadan kaldırmak doğru değildir.”