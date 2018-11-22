KTSO: Yatay büyüme tarımı da kötü yönde etkileyecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele bölgeleri emirnamesiyle ilgili yaptığı açıklamada taslağın “ülke gerçeklerine uymamakta ve önemli bir gelişme içerisinde bulunan bu coğrafyanın gelişimini tamamen ortadan kaldırma potansiyeli taşımakta olduğunu söyledi.

Açıklama şöyle:

Son günlerde kamuoyunun gündemine getirilen ve ilgili paydaşlara açıklanan taslak Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele bölgeleri emirnamesi taslağının, ne yazık ki ülke gerçeklerine göre hazırlanmadığını ve ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek durumda olmadığını üzülerek görmekteyiz.

Ülkelerin planlı büyümeye ihtiyacı olduğunu bilinen bir gerçektir. Gelişmiş ülkeler, kendi ülkelerinin fiziki, ekonomik ve sosyal koşullarını göz önüne alarak, planlar oluşturmakta ve kentlerinin sağlıklı bir şekilde, gelişimlerini planlamaktadırlar. Ancak ülkemizde yıllardır bu konuda sağlıklı planlar üretilmemekte, yapılaşma, ülke ihtiyaçlarına cevap vermeyen, sürekli değiştirilen ve yatırımcıya güven vermeyen emirnamelerle yürütülmektedir.

Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele Bölgeleri Emirnamesi taslağı da, farklı bir anlayış taşımamakta, ülke gerçeklerine uymamakta ve önemli bir gelişme içerisinde bulunan bu coğrafyanın gelişimini tamamen ortadan kaldırma potansiyeli taşımaktadır.

İstenildiği kadar iyi niyetle hazırlanmış olursa olsun ülke gerçeklerini, ihtiyaçlarını ve üretim sektörlerini gözetmeden oluşturulan planlar ülkeye fayda değil zarar getireceğine inanmaktayız.

Bu bağlamda en kötü plan bile plansızlıktan iyidir mantığını kabul etmemekteyiz. Zira adından da anlaşılacağı üzere en kötü plan en kötü plandır. Ülkenin en kötü planlara değil tam tersine en iyi planlara ihtiyacı bulunmaktadır.

Toprağın bu kadar kısıtlı olduğu, tarımsal arazilerin bu kadar az olduğu, bir coğrafyada dikey büyümenin ortadan kaldırılmasına yönelik girişimler ülke fiziki gerçeklerine uygun değildir.

Bilindiği üzere, yatay gelişimde toprak maliyetleri artmakta, insanlarımız çok daha zor ev sahibi olabilmekte, ülke toprak parçasından sağlanacak maksimum faydayı elde edememektedir.

Bununla birlikte, ülke toprakların yatay büyüme ile daha fazla kentleşmeye açılması ileriye dönük tarım ve tarımsal sanayi üretimini de olumsuz yönde etkileyeceği gözden kaçırılmamalıdır.

Ülkemizde yapılan ve ekonomik faaliyetleri direk etkileyecek buna benzer kararların, ekonomik akıl ve üretime dayalı ekonomik kalkınma göz ardı edilerek alınması, ülke ekonomisini negatif yönde etkileyecektir.

Sanayi Odası olarak ülkede yapılan tüm planlama çalışmaların, doğru bir bakış açısı ile ele alınmasını, ülke gerçekleri ve ihtiyaçlarına cevap verir duruma getirilmesini arzulamaktayız.

Diğer yandan, taslak emirname toplantısında toplantıyı organize eden bürokratın, bir iş insanımıza, saygısız ve yakışıksız tanımlamalarda bulunmasını kabul edilmez bulduğumuzu da açıkça beyan etmek isteriz.

Toplantıya davet edilen ve orada bir konuk durumunda bulunan bir insana, bu şekilde bir yaklaşımda bulunulması bizleri de son derece üzmüştür.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur