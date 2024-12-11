Sanayiciler endişeli!

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’den gelecek yatırımcılara açılmasını öngören uluslararası anlaşma kapsamında bazı belirsizliklerin ve soru işaretlerinin oluştuğunu ifade ederek, bu anlaşmanın ülke sanayisine etkilerinin ne olacağı konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını açıkladı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Kıbrıs Türk sanayicileri olarak, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’den gelecek yatırımcılara açılmasını öngören uluslararası anlaşma kapsamında bazı belirsizliklerin ve soru işaretlerinin oluştuğunu ifade etmek isteriz. Özellikle, bu anlaşmanın ülkemiz sanayisine etkilerinin ne olacağı konusunda ciddi endişeler taşımaktayız.

Mevcut Sanayi Bölgelerinin Durumu

Ülkemizdeki mevcut sanayi bölgelerinin hali içler acısıdır. Altyapı yetersizlikleri, yatırım eksiklikleri ve çözülmeyen sorunlar sanayicilerimizi ciddi şekilde zorlamaktadır. Odamız, bu sorunları defalarca gündeme getirmiş olmasına rağmen, yetkililerden gerekli adımların atılmadığını üzülerek görmekteyiz. Yeni bir sanayi bölgesi açılmadan önce mevcut bölgelerin iyileştirilmesi öncelik olmalıdır.

Sanayicilerin Karşılaştığı Sorunlar

Sanayicilerimiz, yalnızca altyapı eksiklikleriyle değil, aynı zamanda artan maliyetlerle de mücadele etmektedir:

• Elektrik/Enerji Maliyetleri: Yüksek enerji maliyetleri üretim süreçlerini sürdürülemez hale getirmiştir. Bu konuda herhangi bir destek sağlanmamaktadır.

• Artan Girdi Maliyetleri: Sürekli yükselen maliyetler sanayiciyi zor durumda bırakmaktadır.

• Asgari Ücret Yükü: Asgari ücret artışları, üreticiler için ciddi bir maliyet unsuru haline gelmiştir. Bu durum, hayat pahalılığının etkisini dengeleyememekte, sanayiciler üzerinde ek bir yük oluşturmaktadır.

Yurt dışından gelecek Yatırımcılara İlişkin Çekinceler

Sanayiciler olarak yurt dışından gelecek yatırımcıya karşı olmadığımızı bir kez daha vurgulamak isteriz. Ancak, şu çekincelerimiz bulunmaktadır:

1. Eşit Rekabet Koşulları: Yurt dışından gelecek yatırımcılarla yerli üreticilerin eşit koşullarda rekabet edebilmesi sağlanmalıdır.

2. Teşvikler: Yurt dışından gelen yatırımcıların kendi ülkelerinde faydalandıkları teşviklerin benzerleri kendi yöneticilerimiz tarafından yerli üreticiler için de tekrardan kurgulanmalıdır. Aksi takdirde, yerli sanayicinin rekabet etme şansı kalmayacaktır.

3. Doğru Sektörlere Yatırım: Yurt dışından gelen yatırımcıların, üretim fazlası olan sektörlere yatırım yapması yerli üretimi olumsuz etkileyebilir. Bu durum, Kıbrıs Türk sanayisinin geleceğini tehlikeye sokacaktır.

Sonuç ve Talepler

Sanayicilerimiz, ülke ekonomisinin gerçekleri ve yerli üreticinin içinde bulunduğu zorluklar göz önüne alınmadan atılan adımların uzun vadede büyük sorunlara yol açacağının farkındadır. Bu nedenle, Güvercinlik Üçüncü Etap Sanayi Bölgesi projesiyle ilgili tüm adımların dikkatle değerlendirilmesini, yerli üreticiyi koruyacak düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.

Sanayicilerimizin sesine kulak verilmesini ve sorunlarımızın çözümü için acil adımlar atılmasını bekliyoruz.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu