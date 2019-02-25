KTSO’da yönetici asistanı geliştirme eğitimi düzenlendi
25/02/2019
Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile Kredo Muhasebe ve Danışmanlık tarafından organze edilen “Yönetici Asistanı Geliştirme Eğitimi” Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.
Odadan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Şubat tarihlerinde eğitmen Ayla Yıldız Tekmir tarafından verilen eğitim sonrasında katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika verildi.
Verilen bilgiye göre, “Satış ve Pazarlama Eğitimi” 22 - 23 Mart, “Finansal Yönetim, Stok Takibi ve Maliyet Muhasebesi Eğitimi” 29 - 30 Mart tarihlerinde olacak.
Kayıt kabul edilen eğitimlerle ilgili bilgi KTSO’dan 22 58 131 numaralı telefondan Deniz Berkol’den alınabilecek.