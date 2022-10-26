KTSO’dan Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu’na teşekkür ziyareti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve beraberindeki heyet dün Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek, yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’na koyduğu katkıdan dolayı teşekkür etti ve plaket takdim etti.

Oda Başkanı Ali Kamacıoğlu ziyarette bakana hitaben, “Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi tüm yaz boyu yoğun bir şekilde çalışarak Organize Sanayi Bölgesi Yasası’nı komiteden oy birliği ile çıkarmıştır. Daha sonrasında Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülerek oy birliği ile yürürlüğe girmesi aşamalarında değerli katkılarınızdan dolayı, Kıbrıs Türk sanayicisi adına en içten teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Başkan Kamacıoğlu, Organize Sanayi Bölgesi Yasası kapsamında hazırlanacak tüzük çalışmalarına katkıda bulunmaya hazır olduklarını da söyledi. Ziyarette ayrıca, gündemdeki diğer konular da görüşüldü.

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26/10/2022 12:47