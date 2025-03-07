KTSO’dan üyelerine kredi başvuru duyurusu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) ile KKTC Kalkınma Bankası arasında imzalanan protokol gereği KTSO üyelerine özel “İşletme ve Makine Ekipman Kredilerine” müracaatlar 10 Mart 2025 tarihinde başlıyor. KTSO’dan yapılan açıklamada, güncel sanayi sicil raporu olan ve kredilerle ilgilenen üyelerin, 31 Temmuz 2025 tarihine kadar KTSO’na ön müracaatlarını yapmaları gerektiğini duyurdu. Kalkınma Bankası ve KTSO arasında, 27 Şubat 2025’te "Sanayi Destek Kredisi" protokolü imzalanmıştı. Sanayicilerin desteklenmesine yönelik imzalanan Sanayi Destek Kredisi protokolü; yüksek enflasyon ve faiz oranları nedeniyle ekonomik ve finansal zorluk yaşayan sanayicilerin zorluklarının hafifletilmesine, rekabet güçlerinin artırılması ve üretim kapasitelerinin desteklenmesine yönelik hazırlandı. Kalkınma Bankası kaynaklı işletme ve ekipman kredisi çerçevesinde verilecek krediler,1 yıllık "nefes alma" süresi ardından geri ödenmeye başlayacak ve vadesi 5 yıl olacak.