Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası başladı.

KKTF kortlarında yer alan ve 7-10 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonun ilk maçları oynandı.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük çekişmeye sahne olan turnuva bu yıl 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenleniyor.

Turnuvanın açılış maçları öncesinde KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ve yönetim kurulu üyeleri, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, sporcular ve hakemler toplu anı fotoğrafı çekerek organizasyonu başlattı.

Kategorilerinde ilk 8 içerisinde yer alan tenisçilerin mücadele ettiği turnuvanın final maçları ve ödül töreni 10 Aralık 2021 Cuma günü KKTF kortlarında gerçekleştirilecek.

Bu habere tepkiniz:



07/12/2021 16:32