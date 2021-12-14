KTSYD 2021 Masterler Kupası tamamlandı
14/12/2021
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası 13 Aralık Pazartesi günü oynanan finallerle tamamlandı.
KKTF kortlarında 7 Aralık Salı günü başlayan, 8 ve 9 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan müsabakaların olumsuz hava koşulları ile yapılamadığı turnuvada 10 ve 11 Aralık günü oynanan müsabakaların ardından final karşılaşmaları 13 Aralık’ta yapıldı.
Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören organizasyonun final karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu.
12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde kadınlar ve erkekler olmak üzere düzenlenen organizasyonun final maçlarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi. Kupalar tören öncesinde birer konuşma yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu’nun yanı sıra KTSYD Yönetim Kurulu Üyeleri Beyzade Ünalmış, Çilen Ulusoy ve derneğin emektar fotoğraf muhabirlerinden Mustafa Evliya tarafından başarılı sporculara verildi.
Oynanan final karşılaşmaları sonucunda dereceler şu şekilde oluştu:
12 YAŞ KIZLAR - Final
Arya Sarıbaş - Almira Akşahin 2/6 4/6
12 YAŞ ERKEKLER - Final
Bora Erin - Enver Ada Gençel 7/5 6/3
14 YAŞ KIZLAR –Final
Kayra Yüceer - Tansel Şık 6/3 6/3
14 YAŞ ERKEKLER –Final
Batur Evre - İbrahim Can Arabacı 6/1 6/0
16 YAŞ KIZLAR - Final
Kayra Yüceer - Tansel Şık 3/6 5/7
16 YAŞ ERKEKLER - Final
Turgay Vural Hıdıroğlu - Ersel Kalfaoğlu 6/2 6/3
13+ BÜYÜK KADINLAR – Final
Oksana Piddubna - Azra Seray Yalkıç 6/2 6/1
13+ BÜYÜK ERKEKLER –Final
Rasim Ülker - Mustafa Mehmet Zorba 4/6 5/7
KTSYD 2021 MASTERLER KUPASI SIRALAMALARI:
12 YAŞ KIZLAR
1. Almira Akşahin
2. Arya Sarıbaş
12 YAŞ ERKEKLER
1. Bora Erin
2. Enver Ada Gençel
14 YAŞ KIZLAR
1. Kayra Yüceer
2.Tansel Şık
14 YAŞ ERKEKLER
1. Batur Evre
2. İbrahim Can Arabacı
16 YAŞ KIZLAR
1. Tansel Şık
2. Kayra Yüceer
16 YAŞ ERKEKLER
1. Turgay Vural Hıdıroğlu
2. Ersel Kalfaoğlu
13+ KADINLAR
1. Oksana Piddubna
2. Azra Seray Yalkıç
13+ ERKEKLER
1. Mustafa Mehmet Zorba
2. Rasim Ülker