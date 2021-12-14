KTSYD 2021 Masterler Kupası tamamlandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde düzenlenen KTSYD 2021 Masterler Kupası 13 Aralık Pazartesi günü oynanan finallerle tamamlandı.

KKTF kortlarında 7 Aralık Salı günü başlayan, 8 ve 9 Aralık tarihlerinde oynanması planlanan müsabakaların olumsuz hava koşulları ile yapılamadığı turnuvada 10 ve 11 Aralık günü oynanan müsabakaların ardından final karşılaşmaları 13 Aralık’ta yapıldı.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve büyük ilgi gören organizasyonun final karşılaşmaları büyük çekişmeye sahne oldu.

12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde kadınlar ve erkekler olmak üzere düzenlenen organizasyonun final maçlarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi. Kupalar tören öncesinde birer konuşma yapan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu’nun yanı sıra KTSYD Yönetim Kurulu Üyeleri Beyzade Ünalmış, Çilen Ulusoy ve derneğin emektar fotoğraf muhabirlerinden Mustafa Evliya tarafından başarılı sporculara verildi.

Oynanan final karşılaşmaları sonucunda dereceler şu şekilde oluştu:

12 YAŞ KIZLAR - Final

Arya Sarıbaş - Almira Akşahin 2/6 4/6

12 YAŞ ERKEKLER - Final

Bora Erin - Enver Ada Gençel 7/5 6/3

14 YAŞ KIZLAR –Final

Kayra Yüceer - Tansel Şık 6/3 6/3

14 YAŞ ERKEKLER –Final

Batur Evre - İbrahim Can Arabacı 6/1 6/0

16 YAŞ KIZLAR - Final

Kayra Yüceer - Tansel Şık 3/6 5/7

16 YAŞ ERKEKLER - Final

Turgay Vural Hıdıroğlu - Ersel Kalfaoğlu 6/2 6/3

13+ BÜYÜK KADINLAR – Final

Oksana Piddubna - Azra Seray Yalkıç 6/2 6/1

13+ BÜYÜK ERKEKLER –Final

Rasim Ülker - Mustafa Mehmet Zorba 4/6 5/7

KTSYD 2021 MASTERLER KUPASI SIRALAMALARI:

12 YAŞ KIZLAR

1. Almira Akşahin

2. Arya Sarıbaş

12 YAŞ ERKEKLER

1. Bora Erin

2. Enver Ada Gençel

14 YAŞ KIZLAR

1. Kayra Yüceer

2.Tansel Şık

14 YAŞ ERKEKLER

1. Batur Evre

2. İbrahim Can Arabacı

16 YAŞ KIZLAR

1. Tansel Şık

2. Kayra Yüceer

16 YAŞ ERKEKLER

1. Turgay Vural Hıdıroğlu

2. Ersel Kalfaoğlu

13+ KADINLAR

1. Oksana Piddubna

2. Azra Seray Yalkıç

13+ ERKEKLER

1. Mustafa Mehmet Zorba

2. Rasim Ülker

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14/12/2021 11:20