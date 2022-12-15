KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası final maçları Cumartesi oynanacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen, KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası devam ediyor. KKTF kortlarında yer alan organizasyonda Çarşamba günü oynanması gereken bazı karşılaşmalar hava muhalefeti nedeniyle oynanamazken, daha önce Cuma günü yapılacağı duyurulan final karşılaşmaları Cumartesi gününe alındı.

12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde düzenlenen kupanın final maçları hava muhalefeti engeli olmaması halinde Cumartesi günü saat 10.00’da oynanacak ve finallerin tamamlanmasının ardından dereceye giren isimlere ödülleri takdim edilecek. Turnuvanın çeyrek finallerinde elde edilen sonuçlar şu şekilde:

12 YAŞ KIZLAR – Çeyrek Final

Vera Gazi - Deniz Abdullahoğlu 6/1 6/2

Enra Çakartaş - Girne Umut Yerebakan 4/6 0/6

Dinara Yorgancı - Sevinç Oğan 4/6 7/5 10/5

Almira Akşahin - Servet Tel 6/1 6/3

12 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Asım Aras Astan - Kıvanç Öztuğ 6/0 6/4

Recep Yalovalı - Çınar Elmalı 7/6 6/4

Hasan Aras Duman - Deniz Hüseyin Önen 6/1 4/6 2/10

Eren Yılmaz - Devin Bedevi 6/1 6/0

16 YAŞ KIZLAR - Çeyrek Final

Sahil Ece Yerebakan - Emine Karagözlü 6/0 6/0

16 YAŞ ERKEKLER - Çeyrek Final

Aras Çelik - Göktuğ Yusuf Gökbayrak 3/6 6/4 8/10

Konstantin Kan - Bora Erin 1/6 6/4 9/11

Kaya Halkseven - Enver Ada Gençel 1/6 4/6

Toprak Berkol – Akay Ali Sağkanat 6/3 6/2

Bu habere tepkiniz:



15/12/2022 16:25