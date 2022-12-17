KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası tamamlandı
17/12/2022
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde bu yıl üçüncüsü organize edilen, KTSYD Extend FiberNet Masterler Kupası oynanan final maçları ile tamamlandı.
KKTF kortlarında hafta başından bu yana oynanan kupa her yıl olduğu gibi 12-14-16 ve 13+ Büyükler kategorilerinde en iyi sekiz tenisçi şampiyonluk mücadelesi verdi. Turnuvanın tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara kupaları KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu, KTSYD Asbaşkanı Necati Özsoy ve Extend FiberNet adına Gökhan Üçler tarafından verildi. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ayrıca turnuvaya verdikleri destekten dolayı Extend FiberNet temsilcisi Gökhan Üçler’e plaket takdiminde bulundu.
Oynanan final karşılaşmalarında sonuçlar şu şekilde oluştu:
12 YAŞ KIZLAR – Final
Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin 4/6 6/2 2/10
12 YAŞ ERKEKLER – Final
Deniz Hüseyin Önen - Eren Yılmaz 7/5 5/7 3/10
14 YAŞ KIZLAR – Final
Almira Akşahin - Özgül Şah 1/6 3/6
14 YAŞ ERKEKLER - Final
Enver Ada Gencel - Bora Erin 6/7 4/6
16 YAŞ KIZLAR – Final
Nadir Çınarlılı – Ekin Karasu 6/1 6/2
16 YAŞ ERKEKLER – Final
Toprak Berkol – Göktuğ Yusuf Gökbayrak 6/1 6/1
13+ KADINLAR - Final
Nadir Çınarlılı - Şengül Tilki 6/3 6/3
13+ ERKEKLER - Final
Mustafa Zorba - Turgay Hıdıroğlu 6/2 6/3
KTSYD 2022 MASTERLER KUPASI SIRALAMALARI
12 YAŞ KIZLAR
1. Almira Akşahin
2. Girne Umut Yerebakan
12 YAŞ ERKEKLER
1. Eren Yılmaz
2. Deniz Hüseyin Önen
14 YAŞ KIZLAR
1. Özgül Şah
2. Almira Akşahin
14 YAŞ ERKEKLER
1. Bora Erin
2. Enver Ada Gencel
16 YAŞ KIZLAR
1. Nadir Çınarlılı
2. Ekin Karasu
16 YAŞ ERKEKLER
1. Toprak Berkol
2. Göktuğ Yusuf Gökbayrak
13+ KADINLAR
1. Nadir Çınarlılı
2. Şengül Tilki
13+ ERKEKLER
1. Mustafa Zorba
2. Turgay Vural Hıdıroğlu