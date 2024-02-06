KTSYD: Hayatını kaybeden yurttaşlarımızı özlemle anıyoruz

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hayatını kaybedenleri andı, yakınlarına başsağlığı diledi.

Mesaj şu şekilde;

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde Türkiye'nin farklı illerinde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı özlemle anıyoruz.

Adıyaman'da meydana gelen depremlerde İsias Otel'de hayatını kaybeden şampiyon sporcularımızın, antrenörlerimizin, öğretmenlerimizin ve refakatçilerimizin acısını yüreğimizde hissederken, Adıyaman Adliyesi'nde devam eden İsias Davası'nın da takipçisi olduğumuzu belirtiriz."