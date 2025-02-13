KTSYD Hentbol Kupası basın toplantısı gerçekleşti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği-Hentbol Federasyonu işbirliğinde 17 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan KTSYD Hentbol Kupası için bugün saat 18.00’de KTSYD Özcan Özcanhan Konferans Salonu’nda basın toplantısı ve kura çekimi gerçekleşti.

ÖZSOY: KTSYD KUPASI EN PRESTİJLİ KUPA OLDU

Kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleşecek olan KTSYD Hentbol Kupası’nın kura çekiminde ilk konuşmayı KTSYD Başkanı Necati Özsoy yaptı. Özsoy KTSYD olarak ülke sporuna katkı sağlayan tüm federasyonlar ile iş birliği yapıp KTSYD Kupası organizasyonlarını lig sezonları öncesi en prestijli kupa olması adına sporumuza katkı koymaya çalışıyoruz dedi. Özsoy KTSYD Hentbol Kupası 2025 için turnuvada mücadele edecek olan tüm takımlara başarılar dilerken Federasyon Başkanı Ediz Arıkan ve yönetim kuruluna da ilgileri için teşekkür etti.

ARIKAN: KTSYD KUPASI LİG ÖNCESİ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan da yaptığı konuşmada her yıl KTSYD Kupasının geleneksel hale geldiğini ve lig öncesi takımlara ayrı bir motivasyon kattığını belirtti. Arıkan KTSYD Başkanı Özsoy ve yönetimine göreve geldikleri günden beri göstermiş oldukları yakın ilişkilerinden dolayı teşekkür etti ve turnuvanın hayırlı olmasını diledi.

GÖZLER 21 ŞUBAT’TA FİNALDE

Daha sonra kura çekimi yapıldı ve ilk maçların fikstürü belirlendi. Kazananlar finalist olacak. Final maçları 21 Şubat tarihinde Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.

Program şöyle:

17 Şubat 2025 (Kadınlar)

CIU Arena’da

18.30 Dumlupınar-UKÜ

20.00 CB G.Gücü-Darbaz

18 Şubat 2025 (Erkekler)

Saat 18.30 UKÜ-Digem

Saat 20.00 Şahlan-Esentepe