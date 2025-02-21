KTSYD Hentbol Kupası erkeklerde GG, kadınlarda UKÜ’nün

Hentbolda lig sezonu öncesi son ciddi sınav olan Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası sahiplerini buldu.

Kadınlar ve erkekleri kategorilerinde oynanan yarı finallerin ardından bu akşam da şampiyonluk karşılaşmaları yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan finallerde ilk olarak erkekler karşı karşıya geldi.

ERKEKLERDE ŞAMPİYON GG

China Bazaar Geçlik Gücü (GG) ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) arasında oynanan final baştan sona müthiş bir çekişmeye sahne oldu. İlk devresi UKÜ’nün 14-11 üstünlüğünde tamamlanan maçı GG 1 sayı farkla 29-28 kazandı ve şampiyon oldu.

KADINLAR ŞAMPİYONU UKÜ

KTSYD Hentbol Kupası final gecesinde ikinci maç Esentepe ile UKÜ kadınları arasında oynandı.

Maçın büyük bölümünde skor üstünlüğünü elinde bulunduran UKÜ olurken, Esentepe kadınları son 10 dakikada skorda dengeyi sağlasa da, şampiyonluk 28-22’lik skorla UKÜ’nün oldu.

FİNALİN OYUNCULARI

KTSYD Hentbol Kupası finallerinde maçın oyuncusu da belirlendi. Erkekler finalinde maçın oyuncusu GG kalecisi Şemsi Yıldırım oldu.

Kadınlar finalinde ise maçın oyuncusu UKÜ’den attığı sayılar ve başarılı oyunu ile Nisan Atay seçildi.

Finallerin ardından takımlara ödüllerini KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Hentbol Federasyonu Başkanı Ediz Arıkan ve yönetim kurulu üyeleri Ahmet Özyaşar, Necati Külahlılar, Ali Yöney, Berk Akdora verdi.



Fotoğraflar: Ferah Barışsev