KTSYD İle Acapulco Arasında Protokol İmzalandı

ads ads ads ads
16/08/2023

ads
KTSYD İle Acapulco Arasında Protokol İmzalandı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği ile  Acapulco Resort Convention SPA Otel arasında destek protokolu imzalandı. 

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve Acapulco Resort Convention SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu destek protokolüne dün imza attılar.

İmzalanan protokole göre KTSYD üyeleri ve çocukları tesise girişte ücret ödemeyecek eşlere %50 indirim uygulanacak. Konaklamalarda  özel indirimlerden faydalanacak.

Protokolde ayrıca Akgünler Denizcilikten alınacak gemi biletlerinde de özel indirim uygulanacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy ve Acapulco Resort Convention SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı İçim Çağıner Kavuklu imzalanan destek protokolü sonrasında iki kuruma hayırlı olmasını dilediler. İmza anında KTSYD yönetim kurulu üyesi Ahmet Özsoy  ve Acapulco Genel Müdürü Özer Özbilen de yer aldı.

16/08/2023 10:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KTSYD, Acapulco
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.