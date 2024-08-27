KTSYD ile Engelliler Spor Federasyonu İş Birliği Yapacak

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yeni sezonda iş birliği anlaşması yaptı.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy ile Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz bir araya gelerek Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın 2024-2025 sezonu deplasman maçlarının haberlerini ve fotoğraflarını kamuoyuna objektif ve doğru şekilde aktarmak için iş birliği yapılmasını kararlaştırdı.

Yapılan anlaşma ile Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın deplasman maçlarına KTSYD yönetim kurulu tarafından belirlenecek 1 üye gidecek ve takımın maçlarını takip ederek ülkemiz basınına haberi servis edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2024-25 sezonunda mücadele edecek olan temsilcimiz play-offlara kalmayı hedefliyor. Süper Lig’de A ve B Grubu olmak üzere 16 takım arasında mücadele edecek olan temsilcimizin hazırlıklarını sürdürüyor.

KKTC Vakıflar takımı, A Grubu’nda Galatasaray, Fenerbahçe, İskenderun Tosyalı, Adana Berta Enerji, Bağcılar Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile mücadele edecek. İlk karşılaşma 2 Kasım 2024 tarihinde Atatürk Spor Salonu’nda Galatasaray ile yapılacak. İlk deplasman ise 8 Kasım 2024 tarihinde Bağcılar Belediyesi ile İstanbul’da olacak.