KTSYD İlim Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

 Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), eğitim konusunda Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) ile iş birliği protokolü imzaladı.

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05/10/2023

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KTSYD İlim Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

 Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), eğitim konusunda Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) ile iş birliği protokolü imzaladı.

Dernekten verilen bilgiye göre, protokol sayesinde Dernek üyeleri, eş ve çocukları KİÜ’nün yüksek lisans ve doktora programları için yüzde elli indirim alabilecek.

Dernek binasında imzalanan protokolde, Dernek üyelerine "diksiyon" konusunda sertifikalı ders programı sunulması de bulunuyor.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, imza töreninde yaptığı konuşmada, eğitim konusuna önem verdiklerini, üniversiteler ile iş birlikleri çerçevesinde, üyelere eğitim, öğretim ve kültürel konularda imkan yaratma adına yönetim kurulu ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

05/10/2023 14:36
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TAGS:  Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, haber, kıbrıs
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