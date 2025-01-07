KTSYD Kupası 15 Ocak’ta başlıyor

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07/01/2025

KTSYD Kupası 15 Ocak’ta başlıyor

Basketbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası 15 Ocak’ta oynanmaya başlanacak.
Basketbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin ortaklaşa düzenleyeceği kupada kadın ve erkeklerde ilk maçlar 15 Ocak Çarşamba günü iki oynanacak.
Atatürk Spor Salonu’nda kadınlarda Gönyeli KoopBank – Akdeniz Spor Birliği ve erkeklerde de Akdeniz Spor Birliği – Anka mücadele edecekler.Basketbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası 15 Ocak’ta oynanmaya başlanacak.
Basketbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin ortaklaşa düzenleyeceği kupada kadın ve erkeklerde ilk maçlar 15 Ocak Çarşamba günü iki oynanacak.
Atatürk Spor Salonu’nda kadınlarda Gönyeli KoopBank – Akdeniz Spor Birliği ve erkeklerde de Akdeniz Spor Birliği – Anka mücadele edecekler.

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11 dakika ölü kaldı! Sağlık görevlisi ölüm anını anlattı

HK DÜNYA

Kanada'da yaşayan Adam Tapp isimli sağlık görevlisi, vücudunu elektrik çarptıktan sonra 11 dakika boyunca ölü kaldı. O anları, "Sanki vücudumdaki her bir hücre parçalanıyormuş gibi yoğun bir acı hissettim." ifadeleriyle aktaran Tapp, ölüm anında yaşadığı fiziksel ve ruhsal deneyimi anlattı. Genç adam, hastanede yaklaşık sekiz saat komada kaldıktan sonra hayata yeniden gözlerini açtı. İkinci kez dünyaya gelen Tapp için yaşadıkları, unutulmaz bir deneyim oldu.

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