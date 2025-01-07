KTSYD Kupası 15 Ocak’ta başlıyor

Basketbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası 15 Ocak’ta oynanmaya başlanacak.

Basketbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin ortaklaşa düzenleyeceği kupada kadın ve erkeklerde ilk maçlar 15 Ocak Çarşamba günü iki oynanacak.

Atatürk Spor Salonu’nda kadınlarda Gönyeli KoopBank – Akdeniz Spor Birliği ve erkeklerde de Akdeniz Spor Birliği – Anka mücadele edecekler.Basketbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası 15 Ocak’ta oynanmaya başlanacak.

Basketbol Federasyonu ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin ortaklaşa düzenleyeceği kupada kadın ve erkeklerde ilk maçlar 15 Ocak Çarşamba günü iki oynanacak.

Atatürk Spor Salonu’nda kadınlarda Gönyeli KoopBank – Akdeniz Spor Birliği ve erkeklerde de Akdeniz Spor Birliği – Anka mücadele edecekler.