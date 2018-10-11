KTSYD Kupası DAÜ’nün

Voleybolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası dün akşam oynanan üçüncülük ve final karşılaşması ile tamamlandı. KKTC Telsim’in katkıları ile Büyük Kadınlar kategorisinde düzenlenen kupanın şampiyonu Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu.

Voleybolda 2018-2019 sezonunun ilk turnuvası olan KTSYD Kupası iki gün boyunca Atatürk Spor Salonu’nda yer aldı. Kupanın ilk gününde mağlup olan Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Vakıflar Spor Kulübü üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0’lık skorla mağlup eden YDÜ kupayı üçüncü olarak tamamladı. Üçüncülük karşılaşmasının ardından ilk günde rakiplerini mağlup etmeyi başaran DAÜ ile Yeni Erenköy BVK final mücadelesinde karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen DAÜ, sezonun ilk turnuvasını şampiyon olarak tamamladı.

Ödül töreni

Karşılaşmanın ardından düzenlenen ödül töreni ile takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Turnuvanın üçüncüsü YDÜ’ye madalya ve kupalarını KKTC Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Hasan Zabitoğlu, ikinci Yeni Erenköy’e KTSYD Asbaşkanı Burhan Gürkan ve şampiyon DAÜ’ye KTSYD Başkanı Çelen Oben takdim etti. Karşılaşmalarda görev yapan hakemlere ve organizasyona koydukları katkıdan dolayı KKTC Voleybol Federasyonu’na KTSYD tarafından ayrıca teşekkür plaketleri de takdim edildi. Kupa toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: brtweb - spor