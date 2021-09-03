KTSYD Kupası Finali heyecanı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası maçı yarın gece Lefkoşa Atatürk Stadı’nda gerçekleşecek. Geleneksel hale gelen ve bu yıl 34.cüsü yapılacak olan kupa maçında Doğan Türk Birliği ile Yonpaş Dumlupınar karşı karşıya gelecek.

19.00’da başlayacak olan maçı Emre Öztaşlı yönetecek. Yardımcılıklarını ise İsmail Egeli ile Abdullah Genç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsmail Ercan olacak. KTSYD Başkanı Burhan Gürkan maçla ilgili yapılan basın toplantısında açıklamada bulunarak, maçın tüm gelirinin SMA Tip 1 hastası olan Asya bebeğin tedavisi için bağışlanacağını belirtti.

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03/09/2021 12:00