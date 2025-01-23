KTSYD Kupası Gönyeli Koopbank'ın
YAYIN TARİHİ:
23/01/2025
Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman, Çağakan Kılıç
ASB: Goba (8), Nejat, Hamit (6), Hasan, Fuat (3), Alpay (4), Sarp, Mustafa (2), Yohan (9), Emre (12), Yongo
Gönyeli KoopBank: Enver, Halil (1), James (18), Hakan (2), Aykut (2), Refet (28), BERKEM (12), Özer (1), Tan, Attila (11)
İlk periyot: 13-15
İlk yarı: 27-31
Üçüncü periyot: 39-50
Erkeklerde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupasını Gönyeli KoopBank kazandı.
Gönyeli KoopBank rakibi Akdeniz Spor Birliğini 65-46 yenerek kupayı kazanan ekip oldu.
Kırmızı beyazlılar, Akdeniz Spor Birliği karşısında devreyi 31-27 önde geçerken ikinci yarıda etkili oynayarak maçı 65-46 kazanarak kupanın sahibi oldu.
YAYIN TARİHİ: