KTSYD Kupası Gönyeli Koopbank'ın

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23/01/2025

KTSYD Kupası Gönyeli Koopbank'ın

Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Tugay Yazgan, Kaan Yatman,  Çağakan Kılıç

ASB: Goba (8), Nejat, Hamit (6), Hasan, Fuat (3), Alpay (4), Sarp, Mustafa (2), Yohan (9), Emre (12), Yongo

Gönyeli KoopBank: Enver, Halil (1), James (18), Hakan (2), Aykut (2), Refet (28), BERKEM (12), Özer (1), Tan, Attila (11)

İlk periyot: 13-15

İlk yarı: 27-31

Üçüncü periyot: 39-50

Erkeklerde Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupasını Gönyeli KoopBank kazandı.

Gönyeli KoopBank rakibi Akdeniz Spor Birliğini 65-46 yenerek kupayı kazanan ekip oldu.

Kırmızı beyazlılar, Akdeniz Spor Birliği karşısında devreyi 31-27 önde geçerken ikinci yarıda etkili oynayarak maçı 65-46 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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TAGS: KTSYD Kupası Gönyeli Koopbank’ın
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