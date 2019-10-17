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KTSYD Kupası Sahibini Buluyor

KKTC Voleybol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) işbirliğinde düzenlenen KTSYD Kadınlar Turnuvası’nda üçüncülük ve final maçları bugün oynanacak.

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17/10/2019

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KTSYD Kupası Sahibini Buluyor

KKTC Telsim’in katkıları ile düzenlenen ve Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan turnuvada üçüncülük maçında Vakıflar Spor Kulübü ile Karpaz Gate Marina, final maçında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın ardından düzenlenecek olan ödül töreni ile dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilecek.

Program şöyle:

17 Ekim Perşembe

Üçüncülük maçı: Vakıflar – Karpaz Gate Marina (18.30)

Final maçı: LAÜ – DAÜ (20.00)

17/10/2019 09:06
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TAGS: ktsyd kupası, voleybol, kadınlar, üçüncülük ve final, haber kıbrıs
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