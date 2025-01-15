KTSYD Kupası yarın başlıyor
Basketbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası yarın başlıyor.
YAYIN TARİHİ:
15/01/2025
Basketbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası yarın başlıyor.
Kadınlarda 5, erkeklerde de 8 takımın mücadele edeceği turnuvada yarın akşam maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Kadınlarda saat 18.00’de Larnaka Gençler Birliği – Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşacak.
Erkeklerde ise saat 20.00 Larnaka Gençler Birliği – Soyer Aksu takımları mücadele edecekler.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası finalleri 23 Ocak Perşembe akşamı oynanacak
YAYIN TARİHİ: