KTSYD Kupası yarın başlıyor

Basketbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası yarın başlıyor.

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15/01/2025

KTSYD Kupası yarın başlıyor

Basketbolda Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası yarın başlıyor.
Kadınlarda 5, erkeklerde de 8 takımın mücadele edeceği turnuvada yarın akşam maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak.
Kadınlarda saat 18.00’de Larnaka Gençler Birliği – Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşacak.
Erkeklerde ise saat 20.00 Larnaka Gençler Birliği – Soyer Aksu takımları mücadele edecekler.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası finalleri 23 Ocak Perşembe akşamı oynanacak

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TAGS: Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası
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