KTSYD Kupası Yonpaş Dumlupınar’ın

34’üncüsü düzenlenen Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Kupası’nda Doğan Türk Birliği’ni 3-2 mağlup eden Yonpaş Dumlupınar şampiyonluğa uzandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan ve maçın tüm gelirinin SMA hastası Asya bebeğin tedavisine bağışlandığı mücadelede Yonpaş Dumlupınar ile Doğan Türk Birliği, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Oldukça zevkli ve gollü geçen mücadeleyi Mağusa temsilcisi Yonpaş Dumlupınar 3-2 kazanarak 2021 KTSYD Kupası’nın sahibi oldu.

Sarı kırmızılılara kupayı getiren golleri Eray Vudalı, Olcay Aykut ve Osman Şanverdi kaydederken, Doğan Türk Birliği’nin gollerini ise Halil Turan ve Tansel Ekingen attı.

Mücadele sonrasında düzenlenen ödül töreninde şampiyon Yonpaş Dumlupınar’a kupasını Başbakan Ersan Saner ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan takdim etti.

Gelir Asya bebeğe bağışlandı

Karşılaşmanın girişinde Asya bebek için hazırlanan kartlar 20 TL karşılığında gönüllü olarak bağış yapanlara takdim edildi. Doğan Türk Birliği kulübü daha önce 3 bin Sterlin bağışta bulunurken, DTB teknik direktörü Caner Oshan da 50 biletlik katkıda bulundu. Girişlerde ise 15 bin TL’lik gelir elde edilirken, Yonpaş Dumlupınar da 15 bin TL’lik bağışta bulunacağını açıkladı. Böylelikle futbol ailesi Asya bebek için umut olmuş oldu.

Maçın adamı Weston

İki ekip arasındaki mücadele Sport Target firması tarafından temin edilen UHL Sport marka Fransa 1. Ligi’nde de kullanılan topla oynandı. Karşılaşmada gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan ve galibiyette pay sahibi olan Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Jonathan Weston, KTSYD üyeleri tarafından “UHK Sport Maçın Adamı” ödülüne layık görüldü. Düzenlenen ödül töreninde Weston’a ödülünü Sport Target – UHL Sport firması direktörü Arınç Perçinci takdim etti. Müsabakayı yöneten hakemlere Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu plaketlerini takdim ederken, ikinci Doğan Türk Birliği’ne kupa ve madalyalarını Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, şampiyon Yonpaş Dumlupınar’a kupa ve madalyalarını Başbakan Ersan Saner ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan takdim etti.

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, İsmail Egeli, Abdullah Genç, İsmail Ercan

Yonpaş Dumlupınar: Türkkan, Emre, İsmail, Olcay, Turgut, Berke, Tufan, Eray, Mert, Mehmet Altın, Weston

Doğan Türk Birliği: Cenk, Ahmet Sönmez, Ali Savaşan, Tunahan, Çağrı, Sercan, Farouk, Tansel, Kenan, Halil Turan, Billy

Goller: 7’ Eray Vudalı, 41’ Olcay Aykut, 77’ Osman Şanverdi (Yonpaş Dumlupınar) - 54’ Halil Turan, 88’ Tansel Ekingen (Doğan Türk Birliği)

Sarı Kartlar: 90+4’ Türkkan Delideniz (Yonpaş Dumlupınar) - 3’ Ahmet Sönmez, 41’ Farouk Dadzie (DTB)

Kırmızı Kart: 45’ Emre Soytürk (Yonpaş Dumlupınar)

Önemli Dakikalar

7’: Ani gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında sol çaprazda topla buluşan Eray Vudalı’nın sert ve düzgün vuruşu filelere gitti (Y.Dumlupınar 1-0 DTB)

11’: Yonpaş Dumlupınar’ın kullandığı duran topta Turgut Kaan’ın kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

22’: Soldan gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında İsmail’in içeriye kestiği topta Eray vurdu ancak kaleci Cenk gole izin vermedi.

23’: Yonpaş Dumlupınar’dan Tufan Gençay’ın sert vuruşunu Cenk parmaklarıyla önledi.

37’: Ani gelişen DTB atağında Kenan’ın pasında Halil Turan topa dokunamadı, atağın devamında Tansel’in vuruşunu kaleci Türkkan önledi.

41’: Yonpaş Dumlupınar’ın kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Olcay’ın vuruşu filelere gitti (Yonpaş Dumlupınar 2-0 DTB).

45’: Yonpaş Dumlupınar futbolcusu Emre Soytürk, Kenan Oshan’a yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Mücadelenin ilk yarısını Yonpaş Dumlupınar 2-0 önde tamamladı.

54’: DTB futbolcusu Ali Akbulut’un arka direğe ortasında Halil Turan’ın vuruşu filelere gitti (Yonpaş Dumlupınar 2-1 DTB).

65’: Sağdan gelişen DTB atağında Koral’ın içeriye çıkardığı topta Halil Turan’ın vuruşu savunmadan döndü. Bu pozisyonda DTB futbolcuları penaltı bekledi.

81’: Ani gelişen Yonpaş Dumlupınar atağında Weston bomboş pozisyonda vurmakta gecikince Ali Savaşan topu uzaklaştırdı ve Yonpaş Dumlupınar mutlak golden oldu.

84’: Sağdan gelişen DTB atağında Billy bomboş pozisyonda çok kötü vurdu ve topu dışarıya gönderdi.

85’: Gelişen DTB atağında Kenan’ın vuruşunu Türkkan önledi, dönen topa Billy vurdu ancak dışarıya gönderdi.

88’: Sol çaprazda topla buluşan Tansel’in vuruşu filelere gitti (3-2).

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Yonpaş Dumlupınar, Doğan Türk Birliği’ni 3-2 mağlup ederek 2021 KTSYD Kupası’nı müzesine götürdü.

Bu habere tepkiniz:



04/09/2021 22:56