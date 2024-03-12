KTSYD Kupası’nda finalistler belirlendi

Hentbol’da KTSYD Kupası’nda finalistler dün akşam oynanan karşılaşmaların ardından belirlendi. Geçtiğimiz hafta kadınlarda Miracle Esentepe, erkeklerde ise GG adını finale yazdıran ilk takımlar olurken, dün akşam ise kadınlarda UKÜ, erkelerde ise yine UKÜ takımları adını finale yazdırdı. Kadınlar yarı final karşılaşmasında DİGEM ile UKÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk devresini rakibi DİGEM karşısında 17-8 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı da 35-23 kazanarak adını finale yazdırdı. Gecenin erkekler yarı final karşılaşmasında ise UKÜ ile Yükseliş takımları karşı karşıya geldi. İlk devreyi rakibi Yükseliş karşısında 13-10 önde kapatan UKÜ, karşılaşmayı da 27-23 kazanarak adını finale yazdırdı. 14 Mart Perşembe günü oynanacak olan final karşılaşmalarında program şu şekilde;

Maç Programı

14 Mart Perşembe:

Saat 18:30 GG – UKÜ (Erkekler Finali)

Saat 20:00 MİRACLE ESENTEPE – UKÜ(Kadınlar Finali)

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV