KTSYD Kupası’nda iki maç var

Basketbol KTSYD Kupası oynanmaya devam ediyor.

Kupada bu gece Atatürk Spor Salonu’nda iki karşılaşma yapılacak.

Kadınlarda saat 18.00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi – Base Basketbol finalde Levent’in rakibi olmak için mücadele edecekler.

Erkeklerde ise saat 20.00’de Akdeniz Spor Birliği – Marmara takımları yarı finale kalmak için karşılaşacaklar.

Bu arada Basketbol Federasyonu Coretado Adaspor’un, Gönyeli KoopBank maçına yaptığı itirazı bugün kararını açıklayacak.