KTSYD Kupası’nda iki maç var

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20/01/2025

KTSYD Kupası’nda iki maç var

 

Basketbol KTSYD Kupası oynanmaya devam ediyor.
Kupada bu gece Atatürk Spor Salonu’nda iki karşılaşma yapılacak.
Kadınlarda saat 18.00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi – Base Basketbol finalde Levent’in rakibi olmak için mücadele edecekler.
Erkeklerde ise saat 20.00’de Akdeniz Spor Birliği – Marmara takımları yarı finale kalmak için karşılaşacaklar.
Bu arada Basketbol Federasyonu Coretado Adaspor’un, Gönyeli KoopBank maçına yaptığı  itirazı bugün kararını açıklayacak.

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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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