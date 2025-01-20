KTSYD Kupası’nda iki maç var
YAYIN TARİHİ:
20/01/2025
Basketbol KTSYD Kupası oynanmaya devam ediyor.
Kupada bu gece Atatürk Spor Salonu’nda iki karşılaşma yapılacak.
Kadınlarda saat 18.00’de Doğu Akdeniz Üniversitesi – Base Basketbol finalde Levent’in rakibi olmak için mücadele edecekler.
Erkeklerde ise saat 20.00’de Akdeniz Spor Birliği – Marmara takımları yarı finale kalmak için karşılaşacaklar.
Bu arada Basketbol Federasyonu Coretado Adaspor’un, Gönyeli KoopBank maçına yaptığı itirazı bugün kararını açıklayacak.
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