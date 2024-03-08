KTSYD Kupası’nda ilk maçlar tamamlandı 

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08/03/2024

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KTSYD Kupası’nda ilk maçlar tamamlandı 

Hentbolda 7-14 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Kupası, dün akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarla başladı. Günün ilk karşılaşmasında kadınlar yarı finalinde Esentepe ile Şahlan takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna çekişmeli  geçen karşılaşmayı 33-30 kazanan Esentepe adını finale yazdırdı. Gecenin ikinci karşılaşmasında  ise erkekler yarı finalinde Gençlik Günü ile Taşkınköy takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde turan Gençlik Gücü, sahadan 43-25 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Maç Programı

11 Mart Pazartesi:

Saat 18:00 UKÜ-Yükseliş (Erkekler Yarı Final)

Saat 20:00 DİGEM-UKÜ (Kadınlar Yarı Final)

14 Mart Perşembe:

Saat 18:30 Erkekler Finali

Saat 20:00 Kadınlar Finali

Fotoğraflar: Ferah BARIŞSEV

08/03/2024 09:40
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TAGS: haber, kıbrıs
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