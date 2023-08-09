KTSYD Kupası'nda M.Karşıyaka ile Yeniboğaziçi karşılaşacak
09/08/2023
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, 2023 – 2024 futbol sezonu öncesi KTSYD Kupası’nın Süper Lig ekiplerinden Miracle Karşıyaka ile Yeniboğaziçi takımları arasında oynanmasını kararlaştırdı.
ORGANİZASYON 9 EYLÜL’DE ATATÜRK STADI’NDA
1985 yılından bu yana oynanan, 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle oynanmayan KTSYD Kupası’nın bu yıl 36’ncısı 9 Eylül Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.
Karşılaşma saat 19.00’da başlayacak.
Geleneksel olarak düzenlenen ve futbolda yeni sezon öncesi ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen KTSYD Kupası’nı son olarak geçtiğimiz yıl Merit Alsancak Yeşilova’yı 4-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik kazanmıştı.
36’NCI KUPA SAHİBİNİ BULACAK
KTSYD tarafından 1985 yılından bu yana düzenlenmeye başlayan, 1995, 1997 ve 1999 yıllarında bölgelerde de organize edilen kupa karşılaşması, 1990 ve Covid-19 pandemisi nedeniyle 2000 yılında düzenlenememişti.
KTSYD Kupası’nı bugüne kadar kazanan ekipler şöyle:
1985: Küçük Kaymaklı
1986 Baf Ülkü Yurdu
1987: Baf Ülkü Yurdu
1988: Baf Ülkü Yurdu
1989: Doğan Türk Birliği
1991: Baf Ülkü Yurdu
1992: Doğan Türk Birliği
1993: Gönyeli
1994: Yalova
1995: Çetinkaya, Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu
1996: Gönyeli
1997: Lefke, Yenicami, Akıncılar
1998: Mağusa Türk Gücü
1999: Gönyeli, Dumlupınar, Türk Ocağı, Binatlı
2000: Esentepe
2001: Yenicami, Çanakkale
2002: Baf Ülkü Yurdu
2003: Türk Ocağı
2004: Küçük Kaymaklı
2005: Yenicami
2007: Küçük Kaymaklı
2008: Gönyeli
2009: Doğan Türk Birliği
2010: Doğan Türk Birliği
2011: Yenicami
2012: Küçük Kaymaklı
2013: Yenicami
2014: Küçük Kaymaklı
2015: Doğan Türk Birliği
2016: Binatlı
2017: Küçük Kaymaklı
2018: Mağusa Türk Gücü
2019: Çetinkaya
2021: Yonpaş Dumlupınar
2022:Miracle Değirmenlik