KTSYD Master Kupası tamamlandı
13/12/2020
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde tenis branşında ilk kez düzenlenen “KTSYD Master Kupası” tamamlandı.
KKTF kortlarındaki organizasyon, 12-14-16 yaş ve Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenlendi. Organizasyonun ödül töreninde KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptıkları konuşmada kupayı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Ödül töreninde anı madalyalarını KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri Necati Özsoy, Çilen Ulusoy ve KKTF Yönetim Kurulu üyesi Çağakan Kansu verdi.
Kupanın final müsabakalarındaki sonuçları ve sıralama şöyle:
12 Yaş Kızlar – Final
Irmak Erker - Özgül Şah: 1/6 – 0/6
12 Yaş Erkekler - Final
Toprak Altuntaş - Bekir Devran Esendağlı: 3/6 – 3/6
14 Yaş Kızlar – Final
Nadir Çınarlılı - Kayra Yüceer: 6/4 – 6/4
14 Yaş Erkekler - Final
Turgay Vural Hıdıroğlu - Göktuğ Yusuf Gökbayrak: 4/6 – 6/1 – 6/1
16 Yaş Kızlar – Final
Azra Seray Yalkıç - Elçin Özbilen: 7/5 – 6/4
16 Yaş Erkekler – Final
Derin Samioğlu - Zeki Esendağlı: 6/2 – 6/0
Büyük Kadınlar - Final
Azra Seray Yalkıç – Maria Tatarnikova: 3/6 – 4/6
Büyük Erkekler – Final
Rasim Ülker - Abdelrahman Al Bitar: 7/5 – 6/1
KTSYD 2020 MASTERLER KUPASI KATEGORİ SIRALAMASI:
12 Yaş Kız
1– Özgül Şah 2- Irmak
Erker 12 Yaş Erkekler
Bekir D. Esendağlı
2- Toprak Altuntaş
14 Yaş Kızlar
1- Nadir Çınarlılı 2- Kayra Yüceer
14 Yaş Erkekler
Turgay V. Hıdıroğlu 2- Göktuğ Y. Gökbayrak
16 Yaş Kızlar
Azra S. Yalkıç 2- Elçin Özbilen
16 Yaş Erkekler 1- Derin Samioğlu 2- Zeki Esendağlı
Büyük Kadınlar
Maria Tatarnikova 2- Azra S. Yalkıç
Büyük Erkekler
1- Rasim Ülker 2- Abdelrahman Al Bitar