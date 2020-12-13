Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) işbirliğinde tenis branşında ilk kez düzenlenen “KTSYD Master Kupası” tamamlandı.

KKTF kortlarındaki organizasyon, 12-14-16 yaş ve Büyükler kategorilerinde kadın ve erkekler olmak üzere düzenlendi. Organizasyonun ödül töreninde KKTF Başkanı Hasan Gazioğlu ve KTSYD Başkanı Burhan Gürkan yaptıkları konuşmada kupayı gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ödül töreninde anı madalyalarını KTSYD Yönetim Kurulu üyeleri Necati Özsoy, Çilen Ulusoy ve KKTF Yönetim Kurulu üyesi Çağakan Kansu verdi.

Kupanın final müsabakalarındaki sonuçları ve sıralama şöyle:

12 Yaş Kızlar – Final

Irmak Erker - Özgül Şah: 1/6 – 0/6

12 Yaş Erkekler - Final

Toprak Altuntaş - Bekir Devran Esendağlı: 3/6 – 3/6

14 Yaş Kızlar – Final

Nadir Çınarlılı - Kayra Yüceer: 6/4 – 6/4

14 Yaş Erkekler - Final

Turgay Vural Hıdıroğlu - Göktuğ Yusuf Gökbayrak: 4/6 – 6/1 – 6/1

16 Yaş Kızlar – Final

Azra Seray Yalkıç - Elçin Özbilen: 7/5 – 6/4

16 Yaş Erkekler – Final

Derin Samioğlu - Zeki Esendağlı: 6/2 – 6/0

Büyük Kadınlar - Final

Azra Seray Yalkıç – Maria Tatarnikova: 3/6 – 4/6

Büyük Erkekler – Final

Rasim Ülker - Abdelrahman Al Bitar: 7/5 – 6/1

KTSYD 2020 MASTERLER KUPASI KATEGORİ SIRALAMASI:

12 Yaş Kız

1– Özgül Şah 2- Irmak

Erker 12 Yaş Erkekler

Bekir D. Esendağlı

2- Toprak Altuntaş

14 Yaş Kızlar

1- Nadir Çınarlılı 2- Kayra Yüceer

14 Yaş Erkekler

Turgay V. Hıdıroğlu 2- Göktuğ Y. Gökbayrak

16 Yaş Kızlar

Azra S. Yalkıç 2- Elçin Özbilen

16 Yaş Erkekler 1- Derin Samioğlu 2- Zeki Esendağlı

Büyük Kadınlar

Maria Tatarnikova 2- Azra S. Yalkıç

Büyük Erkekler

1- Rasim Ülker 2- Abdelrahman Al Bitar

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13/12/2020 10:27