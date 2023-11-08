KTSYD Spor Şurası’nda Komite Çalışmalarına Katıldı



13. Spor Şurası’nın 2. gününde komite çalışmalarında KTSYD Heyeti yer aldı.

Girne Acapulco Hotel’de gerçekleşen Şuranın Genel Sekreterliğini Hüseyin Ekmekçi yapıyor. Başbakanlık tarafından gerçekleşen 13. Spor Şurası’nın koordinatörlüğünü Sertaç Bozatlı yaparken KTSYD Komitesi’nden Songuç Kürşad da Divan Başkanlığı’nı yürütüyor.

Toplamda 7 çalışma komitesinde yer alan şura üyeleri ülke sporu için fikir alışverişi yapıp öneriler orataya çıkardılar.

Komite Başkanları ortaya çıkan önerileri yarın Divan Başkanlığı’na verip Genel Kurulun onayına sunulacak.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, yönetim kurulundan Serkan Soyalan, Ahmet Özsoy ve eski başkanlardan Ogün Genç Kaçmaz komite çalışmalarına katkıda bulundular.

Ayrıca Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu’na aday olan Okan Karademir, Bahadır Ayhan, İlhan Terzioğlu ve Berkiye Kırmızıgil için seçim yapılacak.