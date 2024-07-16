KTSYD, Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yılın Başarılıları Ödül Töreni bu yıl 16 Temmuz 2024 Salı akşamı düzenlendi.

“Sporun Oscar Ödülleri” olarak her yıl verilen ödüller, derneğin 41’inci kuruluş yıldönümünde yapılan organizasyonla, 16 Temmuz Salı akşamı Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Havuzu başında takdim edildi. “Sporun Oscar Ödülleri” oldukça yoğun bir katılımla ve muhteşem bir şölenle verildi.

ÖZSOY: 41. YILIMIZDA ÖDÜL VERMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ

Ödül töreninde konuşan KTSYD Başkanı Necati Özsoy, birbirinden başarılı sporcular arasında seçim yapmakta zorlandıkları bir ödül gecesi yaşadıklarını söyledi.

Özsoy konuşmasında, "Yoğun katılımla ödül törenimizi yapmanın gururunu yaşarken, Buse Savaşkan örneğinde gördüğümüz gibi, bireysel sporlarda başarılı sporcularımızı zamanında ve gerektiği kadar maddi manevi destekleyebilirsek Devlet olarak; ilerleyen yıllarda Buselerin sayısının artacağına inanıyorum.

Bu vesile ile gecemize katılan, ödüle layik gördüğümüz herkese teşekkür eder tebrik ederim" dedi.

SİYASİLER KTSYD’Yİ VE ÖDÜL ALANLARI KUTLADI

Gecede Ana muhalefet partisi genel başkanı Tufan Erhürman, KKTC Meclis başkanı Zorlu Töre ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaparak, KTSYD yönetiminin 41. Yılda düzenlediği Yılın Başarıları ödül gecesinde, başarılı sporcuları ödüllendirerek, büyük bir motivasyon sağladığına vurgu yaptı.

YILIN ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ

“2024 Sporun Oscar Ödülleri” için KTSYD Yönetim Kurulu, Şampiyon Melekler Özel Ödülü’nü 3 okulumuza verdi. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu Cimnastik Kız Takımı’na, Şht. Turgut Ortaokulu Atletizm Erkek Takımı’na ve Hala Sultan İlahiyat Koleji Hentbol Erkek Takımı’na ödüllerini Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri Murat Aktuğralı, Esra Özberkman ile Sedat Kılıç verdi.

KTSYD Yönetim Kurulu, Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü bu yıl Harika Kıral’a verdi. Harika Kıral’a ödülünü Cunhurbaşkanı Ersin Tatar ve Nazım Topcan verdi.

Mete Adanır Yılın Sporcusu Ödülü ise bu yıl üst üste ikinci kez Buse Savaşkan’a verildi. Buse Savaşkan adına ödülünü kardeşi Kaan Savaşkan, KKTC Meclis başkanı Zorlu Töre ve Eraşp Adanır’dan aldı.

KTSYD Yönetimi, Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü Nazım Aktunç’a verdi. Nazım Aktunç ödülünü Cumhuriyetçi Türk Partisi genel başkanı Tufan Erhürman’dan aldı.

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü, Utku Hamamcıoğlu’na verildi. Utku Hamamcıoğlu’na ödülünü Gönyeli – Alayköy Belediyesi başkanı Hüseyin Amcaoğlu verdi.

KTSYD Omaç Başat Basın Teşvik Ödülü’nün sahibi Necmi Usal oldu. Necmi Usal’a ödülünü, Milli Olimpiyat Komitesi başkanı Dursun Koç verdi.

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüllerin sahipleri ise Kemal Elektrikçi, Erdaş Uçaner ve Berkem Korbay oldu.

Kemal Elektrikçi’ye ödülünü TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC koordinatörü Mithat Tekçam verdi. Erdaş Uçaner ödülünü TC Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir Sahir’den aldı. Berkem Korbay’ın ödülünü ise Spor Dairesi müdürü Mustafa Sütcü verdi.