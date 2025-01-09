KTSYD üyeleri Gaziantep’te 

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geleneksel olarak Ocak ayında düzenlediği “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” organizasyonunu bu kez Gaziantep’te gerçekleştirecek.

9 – 12 Ocak 2025 tarihinde Gaziantep’te yapılacak olacak Sporun Vizyonu Eğitim Semineri’ne Necati Özsoy başkanlığındaki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu, kısa süre önce hayatını kaybeden KTSYD üyesi Fevzi Beyar’ın isminin verilmesini kararlaştırmıştı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu tarafından alınan karar sonrasında seminer, “Fevzi Beyar Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” olarak gerçekleştirilecek. Fevzi Beyar Sporun Vizyonu Eğitim Semineri için Necati Özsoy başkanlığındaki 75 Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği üyesi, Gaziantep’e gitti. Fevzi Beyar Sporun Vizyonu Eğitim Semineri 10 Ocak Cuma günü, Gaziantep İbis Otel’de saat 10.00’da başlayacak. Açılış konuşmalarıyla başlayacak olan seminerde “Sporun Dijital Medyadaki Yeri ve Önemi” konu başlığında TRT SPOR’dan Cansu Canbaz konuşmacı olarak yer alacak.

“Bir Spor Haberinin Hikâyesi” konu başlığında TRT SPOR’dan Buket Sevinç konuşmacı olarak yer alacak.