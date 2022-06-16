KTSYD Yılın Başarılıları Ödül Töreni 22 Haziran’da

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) geleneksel olarak düzenlediği Yılın Başarılıları Ödül Töreni’ni düzenliyor. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıldır bu isimle yapılmayan organizasyon, bu yıl 22 Haziran 2022 Çarşamba saat 19.30’da Dernek Genel Merkezi’nde yer alan Fikret Ünlü Havuz Başında yapılacak. “Sporun Oskarları” olarak da adlandırılan ödüller için KTSYD Yönetim Kurulu çalışmasını tamamlayarak ödül alacak olan isimleri belirledi.

Üstün Hizmet Ödülü Aşkın Demiray’a verilecek

KTSYD Yönetim Kurulu bu yıl Ahmed Sami Topcan Üstün Hizmet Ödülü’nü uzun yıllar masa tenisine hizmet eden, ülkemizde ve yurt dışında birçok başarının elde edilmesine katkı sağlayan antrenör Aşkın Demiray’a verilmesini kararlaştırdı.

Yılın Sporcusu Erten Gazi

Mete Adanır Yılın Sporcusu ödülü, basketbol hayatını Türkiye’nin köklü kulüplerinden Anadolu Efes’te sürdüren Erten Gazi’ye verilmesi kararlaştırıldı. Erten Gazi bu sezon takımı ile üst üste ikinci kez THY Euroleague şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı, Süper Lig’i ikinci sırada tamamladı.

Yılın Antrenörü Ali Oraloğlu

KTSYD Yönetimi Yusuf Kaptan Yılın Antrenörü Ödülü’nü futbolda 2021-22 sezonunda takımı Mağusa Türk Gücü ile Ahmed Sami Topcan Süper Kupa, AKSA Süper Lig ve Nicosia Group Kıbrıs Kupası’nı kazanan teknik direktör Ali Oraloğlu’na verilmesini kararlaştırdı.

Yılın Hakemi Evren Karademir

Sulhi Garan Yılın Hakemi Ödülü’nün bu yıl futbolda başta Ahmed Sami Topcan Süper Kupa finali olmak üzere Süper Lig ve Birinci Lig’de orta hakem olarak görev yaparak başarılı bir sezon geçiren Evren Karademir’e verilmesi kararlaştırıldı.

Zeka Özteknik Özel Ödülleri

Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüller de dernek yönetimi tarafından belirlendi.

Atletizmde geçtiğimiz yıl 100 metre ve 4x100 metre branşlarında U18 Balkan Şampiyonluğu gibi başarıların yanı sıra 200 metrede kendisine ait KKTC rekorunu geliştiren, yıl içerisinde elde ettiği birçok başarıyı son olarak U20 Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre şampiyonluğu ile taçlandıran Taygun Artan Özcihan’a özel ödül verilecek.

Süper Lig’de geride bıraktığımız sezon Kıbrıs Türk futbol tarihinde en üst ligde orta hakem olarak görev yapan ilk kadın hakem olan Sabriye Atikoğlu’na özel ödül takdim edilecek.

Avrupa Cepli Bilardo Federasyonu (EPBF) tarafından Antalya’da düzenlenen Dynamic Billard Avrupa Şampiyonası’nda U23 kategorisinde şampiyon olan Mustafa Alnar ödül alacak bir diğer isim oldu.

Basketbolda Türkiye U14 Anadolu Şampiyonası ve ardından Bölge Şampiyonası’nı yenilgisiz tamamlayarak Türkiye finallerine katılan, organizasyondaki tek yenilgisini yarı finalde alarak Türkiye üçüncüsü olan Leventspor takımı da özel ödül takdim edilecek bir diğer ekip oldu.

2021 yılında yüksek atlama branşında elde ettiği 1.86’lık derecesi ile Türkiye’de yılın en iyi derecesine imza atan, Bursa’da düzenlenen Olimpik Deneme yarışında 1.88 ile hem birinci hem de kariyerinin en iyi derecesini elde eden, Fransa’da katıldığı iki özel organizasyonda birinci olan, yine Bursa’da düzenlenen Süper Lig ilk kademe yarışında ENKA adına yüksek atlamada birinci olan Buse Savaşkan’a da gecede özel ödül takdimi yapılacak.

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16/06/2022 18:50