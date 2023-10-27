KTSYD'de bölge toplantıları başladı

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) yönetim kurulu bölge toplantılarına başladı. Faaliyet programları çerçevesinde bölge üyeleri ile daha sık görüşme adına bu düşüncede olduklarını belirtenKTSYD Başkanı Necati Özsoy, ilk olarak Güzelyurt-Lefke bölge üyeleri ile bir araya geldiklerini,faaliyet programları hakkında üyelere bilgi verdiklerini, Güzelyurt ve Lefke bölgesinde yer alan üyelerin de sıkıntılarını dinlediklerini belirtti. Bu buluşmaları daha sık gerçekleştirip Lefkoşa dışında olan üyeler ile zaman zaman bir araya gelmenin önemli olduğunu belirten Özsoy, yönetim kurulu ile diğer bölgelerde de görüşmelere devam edeceklerini belirtti.

SAVAŞ AYDIN BATI BÖLGESİ TEMSİLCİSİ

KTSYD üyeleri arasında Güzelyurt ve Lefke bölgesindeki üyelerin sorunlarını ve merkez ile iletişimlerini daha kurumsal bir yapıda sürdürebilmek için bir temsilci olmasını talep eden KTSYD yönetimi, batı bölgesi üyelerinin onayı ile Savaş Aydın’ın Batı Bölgesi temsilcisi yapıldığı açıklandı.