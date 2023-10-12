KTSYD’de 'Sahalardan Yorumculuğa' konuşuldu

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) eğitim faaliyetleri kapsamında “Sahalardan Yorumculuğa” konulu seminer düzenledi.

KTSYD, son dönemin popüler spor platformlarından VOLE’nin yorumcularından, Türkiye futbolunun ve spor basınının iki önemli ismi Metin Tekin ve Önder Özen’i ağırladı.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerin moderatörlüğünü dernek yönetim kurulu üyesi Serkan Soyalan yaptı.

Beşiktaşlı taraftarların da yoğun katılım gösterdiği seminerde konuşan her iki yorumcu da medyanın Türkiye’deki futbol üzerindeki etkisi, teknolojinin spora yansıması ve KKTC’deki futbolla ilgili düşüncelerini ortaya koydular. Seminer soru-cevap şeklinde yapılan söyleşinin ardından son buldu.

Seminerin sonunda Metin Tekin ve Önder Özen’e katkılarından dolayı KTSYD Başkanı Necati Özsoy tarafından teşekkür plaketi verildi.