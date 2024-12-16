KTSYD’den Fatma Şahin’e ziyaret

Gaziantep’te 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Sporun Vizyonu Eğitim Semineri çerçevesinde KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen’i ziyaret etti

Özsoy, ziyarette Fatma Şahin’ne kabulu anısına hediye ve Şampiyon Melekler forması armağan etti

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geleneksel olarak her yıl Ocak ayında düzenlediği “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” organizasyonunu bu kez Gaziantep şehrinde gerçekleştirecek.

9-12 Ocak 2025 tarihinde Gaziantep’te yapılacak olacak “Sporun Vizyonu Eğitim Semineri” planlaması ve organizasyonu için KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü Gaziantep’te bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Gaziantep Başkonsolosluğu ziyaret edildi

Sporun Vizyonu Eğitim Semineri planlaması çerçevesinde KTSYD heyeti ilk olarak Gaziantep Başkonsolosluğu’na ziyarette bulundu.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy “KTSYD olarak her yıl Ocak ayında Sporun Vizyonu Eğitim Semineri organizasyonumuzu düzenliyoruz. Yönetim olarak bu kez seminerin Gaziantep’te yapılmasına karar verdik. Organizasyonumuzun eksiksiz ve en güzel şekilde olması için gerekli görüşme ve planlamaları yapmak için sizi de ziyaret ettik. Sizin de desteğiniz seminerin gerçekleşmesinde önemli olacaktır.” Necati Özsoy son olarak Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen’i seminere davet ederek, kendisini spor yazarları arasında görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Kerem İzmen de kabulde yaptığı konuşmada KTSYD Başkanı ve Genel Sekreteri’ni görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şu ifadeleri belirtti: “KTSYD heyetini burada görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Zaman zaman KKTC’den sivil toplum örgütleri, Gaziantep’te resmi temaslar veya ilgili makamlarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu vesile ile Başkonsolosluğumuza da ziyarette bulunuyor. KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü’ye bu anlamda ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Nazik davetlerinden memnuniyet duydum. Düzenleyeceğiniz Sporcu Vizyonu Eğitim Semineri’ne katılacağımı belirtmek isterim. Bu anlamada semineri organizasyonu konusunda da elimden gelen yardımları yapacağım.”

Özsoy ve Köprülü Fatma Şahin’i ziyaret etti

Seminer planlaması çerçevesinde KTSYD Başkanı Necati Özsoy ve Genel Sekreter Hüseyin Köprülü’nün ikinci durağı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kabulünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Ertürk, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim Gençlik ve Spor Daire Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Kurumsal İletişim Daire Başkanı ve KKTC konsolosu Kerem İzmen de yer aldı.

“Şampiyon Melekler Forması takdim edildi””

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in kendilerini kabulü nedeni ile duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özsoy, Fatma Şahin’e kabulü için hediye takdim ederken ayrıca “Şampiyon Melekler Takımı” forması da hediye etti.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy KTSYD’nin KKTC’de önde gelen sivil toplum örgütlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, spor yazarları olarak sporun her alanına katkı koymaya çalıştıklarını ifade etti.

Özsoy şöyle devam etti: “Daha önceki yıllarda Antalya ve İstanbul’da organizasyonlarımız olmuştu. Seminer için bu yıl Gaziantep şehrini seçtik. Eğitim seminerleri dernek üyelerimizin hem motivasyonunun artmasına hem de bilgi dağarcıklarımızı geliştirmemize olanak tanıyor. Çok güçlü bir sivil toplum örgütü olarak sporun olduğu her konuya katkı koymaya çalışıyoruz. Sizleri seminerimize davet ediyoruz. Seminerimize gelmeniz bizim için büyük bir onur olacaktır.”

Fatma Şahin: “Spor ekonomisi bizim için çok önemli”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, KTSYD’nin ziyaretinden duyduğu memnuiyeti belirtirken Gaziantep için spor ekonomisinin önemli olduğunu söyledi.

Şahin Şöyle devam etti: “KTSYD’yi aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizim şehrimizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Spor ekonomisi bizim için önemli. Sizlerin katkıları ile KKTC ile Gaziantep arasında spor köprüleri kurmaya ve bunları geliştirmeye çalışmalıyız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız. Semineriniz için buradaki Daire Başkanları ile birlikte gereken ne ise destek olacağız. Gaziantep’e geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum.”