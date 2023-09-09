KTSYD'den Sezona Merhaba Etkinliği ve Fotoğraf Sergisi

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09/09/2023

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KTSYD'den Sezona Merhaba Etkinliği ve Fotoğraf Sergisi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulu tarafından düzenlenen “Sezona Merhaba Etkinliği ve Fotoğraf Sergisi” dün akşam merkez binada havuz başında gerçekleşti. 

KTSYD üyelerinin yanı sıra, federasyon başkanları, MOK Başkanı Dursun Koç,  LTB Başkanı Mehmet Harmancı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı gecede fotoğraflar sergilendi.

09/09/2023 14:06
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TAGS: spor, futbol
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