KTTB: Sigortalıların ilaca erişiminin önündeki engelleri kaldırın veya istifa edin

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na, “yeni sözleşmelerin gereklerini ivedilikle yerine getirerek, hekim ve eczacılar için güvenli bir uygulamayla halkın ilaca erişiminin önündeki engelleri kaldırması veya istifa etmesi” çağrısı yaptı.

KTTB Yönetim Kurulu Üyesi Halk Sağlığı, Çevre ve İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert, yazılı açıklamasında, hekim ve eczacıların kelepçelenerek, “yargısız infaza” maruz bırakıldığını, soruşturmanın başlamasından bu yana sigortalıların, emekçilerin Sosyal Sigortalar üzerinden hakkı olan ilaca erişiminin çok büyük oranda kısıtlandığını kaydetti.

Hekim ile eczacıların mağduriyeti devam ederken, sigortalıların ilaca erişiminin önündeki engelleri kaldıracak, hekim ve eczacıların imzalayabileceği güvenli yeni bir sözleşmenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ve ekibi tarafından sağlanmadığını savunan Mert, ekonomik kriz içindeki ülkede, ilaca erişemeyen sigortalıların mağduriyetine çözüm bulunamadığını söyledi.

Geç de olsa başlayan KTTB-Sigortalar Dairesi görüşmelerinin ardından, hekimler, eczacılar, yurttaşlar ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nin haklarını koruyan güvenli bir sözleşme üzerinde uzlaşmaya varıldığını ifade eden Mert şöyle devam etti:

"5 Haziran 2024 günü bu uzlaşmaya onay verildiği Bakanlık tarafından Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirildi. KTTB Yönetim Kurulu da 7 Haziran 2024 günü tüm meslektaşlarımıza üzerinde uzlaşılan yeni sözleşmeyi imzalamak suretiyle hastalarına sosyal sigorta reçetesi yazabileceklerine dair bildirim yaptı. Buna rağmen bakanlığın sözleşmedeki yeni güvenlik önlemlerini devreye sokmaması nedeni ile sadece 35 (otuz beş) hekim ve 65 (altmış beş) eczacı yeni sözleşmeyi imzalamıştır. Yeni sözleşmede taahhüt edilen uygulamaların hiçbiri hayata geçirilmemiş, vaat edilen yeni dijital altyapı kurulmamış, hasta, hekim ve eczacılar için güvenli kod uygulaması hayata geçirilmemiştir. Bu nedenlerle hekim ve eczacılar kendilerini güvende hissetmemektedir. Sistemde, uygulamada ve diğer konularda denetim yapabilecek Denetleme ve Etik Kurul oluşturulmamış, üyeleri atanmamıştır. Bakan ve sosyal sigortalar dairesi, hiçbir şekilde KTTB ve K.T. Eczacılar Birliği ile temas etmeden, tek yanlı aldığı kararlarla, 1 Aralık itibari ile anlaşmasız eczanelerde emekçilere yapılan ilaç geri ödemeleri durduracağını açıkladı."

Yeni sistemle, ilaca erişimde ciddi sorunların yaşanacağını, ilaca erişimin neredeyse imkânsız olduğu bir noktaya gelineceği kanaatinde olduklarını ifade eden Mert, "Eczacı ve doktorları sözleşme imzalamaya zorlamak yerine, sözleşmeyi imzalamamız için sözleşme gereği olan güvenlik önlemleri ivedilikle yerine getirilmelidir. Bu süreçte hastalar ile eczacı ve hekimler arasından ciddi sorunlar yaşanacağından endişe duymaktayız." dedi.

Reçete soruşturması süreci ve sonrasının bakanlık tarafından çok kötü yönetildiğini ileri süren Mert, hekimlerin, eczacılar ve sigortalı emekçilerin ciddi mağduriyet yaşadığını kaydetti.

Mert açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Geç yapılan KTTB Sosyal Sigortalar Dairesi görüşmeleri neticesinde ortaya çıkartılabilen sözleşme de daire ve bakanlık tarafından uygulanmamış, yine görevlerini yapmamışlardır. Bir kez daha çağrı yapıyoruz! Sayın Gardiyanoğlu, ya yeni sözleşmelerin gereklerini ivedilikle yerine getirerek hekim ve eczacılar için güvenli bir uygulamayla halkın ilaca erişiminin önündeki engelleri kaldırın, ya da istifa edin! İlaçta, sağlıkta, sağlığa erişimde, yani insan hayatında tasarruf olmaz!”